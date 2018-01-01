В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд

Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

В Николаеве молодой актер покончил с собой фото: novosti-n.mk.ua

В Николаеве молодой актер кукольного театра, приехавший на выступления, покончил с собой, бросившись под тепловоз.

Погибший оставил предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они длительное время жили вместе, однако не были расписаны.

При этом в записке погибший признается своей подруге в любви, утверждает, что жить без нее не может, рассказал "Новостям-N" источник в прокуратуре.

Отмечается, что у мужчины произошла серьезная размолвка с женой на почве ревности. Именно это обстоятельство и толкнуло его на роковой шаг.

В записке также говорится, что сначала он хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.

Выяснилось, что погибший 1992 года рождения, прописан в Харьковской области. В Николаев уже приехала мать погибшего, которая забрала тело сына, чтобы похоронить на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в недострое нашли труп повесившегося студента.

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