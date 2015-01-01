В Николаеве мужчина открыл стрельбу по прохожим

У подозреваемого патрульные изъяли оружие и патроны.

Ночью, 30 декабря, в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой. Мужчина открыл огонь по прохожим, а затем пытался скрыться от полицейских.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Facebook.

Около 2:00 ночи патрульные получили сообщение, что на проспекте Центральном происходит драка с участием более 10 человек, на месте происшествия слышны выстрелы.

"На месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка. Они указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении патрульных мужчина начал убегать, но его догнали и задержали", - отмечено в сообщении.

У подозреваемого патрульные изъяли оружие и патроны.

Кроме того, на месте происшествия обнаружили гильзы. Задержанным оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева.

Напомним, 18 декабря в Николаеве произошла массовая драка, сопровождавшаяся стрельбой. Задержаны 6 человек.