В Николаеве мужчина открыл стрельбу по прохожим

У подозреваемого патрульные изъяли оружие и патроны.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Facebook.
Около 2:00 ночи патрульные получили сообщение, что на проспекте Центральном происходит драка с участием более 10 человек, на месте происшествия слышны выстрелы.
"На месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка. Они указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении патрульных мужчина начал убегать, но его догнали и задержали", - отмечено в сообщении.
У подозреваемого патрульные изъяли оружие и патроны.
Кроме того, на месте происшествия обнаружили гильзы. Задержанным оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева.
Напомним, 18 декабря в Николаеве произошла массовая драка, сопровождавшаяся стрельбой. Задержаны 6 человек.