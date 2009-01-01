В Николаеве на взятке поймали начальника отдела областного управления ГФС, опубликованы фото

Злоумышленник требовал и получил деньги от бизнесмена.

Место происшествия flickr.com/securityserviceofukraine

В Николаеве правоохранители призадержали начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, чиновник требовал и получил от местного бизнесмена 2 тыс. долларов за непринятие мер реагирования в отношении найденных налоговых нарушений.

"Оперативники спецслужбы задержали начальника отдела в центре Николаева во время получения всей суммы взятки", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственные действия.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области поймали на взятке начальника одного из райотделов полиции, он обложил "данью" бизнесмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine