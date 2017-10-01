В Николаеве погиб морпех-контрактник из Кировоградщины

В 36-й бригаде заявили, что Сергей Кривоконь совершил самоубийство.
Он погиб утром от огнестрельного ранения в части в Николаеве. Детали уточняются, сообщает местный сайт "Моя Александрия".
Мужчина проживал в Александрии, работал учителем истории в школе. В марте 2015 года был призван в АТО по мобилизации. Проходил службу в Николаевской 36-й бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях.
По окончании срока мобилизации остался в этой же части, заключив контракт. В августе 2016 года получил звание младшего лейтенанта. Сейчас часть находится на ротации в Николаеве.
Как передает "НикВести", в 36-й бригаде заявили, что Сергей Кривоконь совершил самоубийство. На данный момент ведется следствие.