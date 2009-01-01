В Николаеве поймали четырех рэкетиров: требовали деньги от местных жителей

У злоумышленников, в частности, нашли наркотики, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве уточнили, что злоумышленники провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, требовали деньги за "закрытие инцидента".
"Оперативники СБУ "взяли" их на окраине Николаева при получении 10 тыс. гривен", — отметили в пресс-службе.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела найдены и изъяты две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату — РГД-5, дымовые шашки, а также много ювелирных изделий, наркотики.
По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, одному из главарей группировки объявили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете, в нее входили не менее 10 человек.