В Николаеве поймали четырех рэкетиров: требовали деньги от местных жителей

У злоумышленников, в частности, нашли наркотики, отметили в СБУ.

Найденный пистолет и патроны flickr.com/securityserviceofukraine

В Николаевечетырех рэкетиров, которые систематически требовали деньги от местных жителей.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что злоумышленники провоцировали бытовые конфликты, после чего, угрожая физической расправой, требовали деньги за "закрытие инцидента".

"Оперативники СБУ "взяли" их на окраине Николаева при получении 10 тыс. гривен", — отметили в пресс-службе.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела найдены и изъяты две единицы стрелкового оружия с патронами, гранату — РГД-5, дымовые шашки, а также много ювелирных изделий, наркотики.

Вещи, найденные у злоумышленников flickr.com/securityserviceofukraine

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, одному из главарей группировки объявили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, специализировавшейся на рэкете, в нее входили не менее 10 человек.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine