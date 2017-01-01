В Николаеве произошло ДТП со стрельбой: есть раненые, фото, видео с места аварии

Водитель "КIА"произвел четыре выстрела с травматического оружия, одним из которых ранил водителя BMW.

В Николаеве в ночь на 3 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со стрельбой.

Со стороны Одессы двинались автомобили КIА и BMW Х5. При въезде в Николаев автомобиль "КIА" двигался по левой стороне, поровнявшись с BMW водитель "КIА" стал выполнять маневр, и не убедившийся в безопасности перестроения в правый ряд, совершил столкновение с BMW, который двигался в правом ряду сообщает 0512.

После остановки, водитель "КIА"произвел четыре выстрела с травматического оружия, одним из которых ранил водителя BMW.

С места происшествия водителя BMW с ранениями доставили в БСМП.

В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что автомобиль "КIА" имеет Херсонскую регистрацию.

Напомним, 3 февраля В центре итальянского города Мачерата неизвестные открыли стрельбу из движущейся машины по прохожим, в результате которой были ранены 4 человека.