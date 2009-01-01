В Николаеве пьяный мужчина обстрелял рабочих, которые ремонтировали крышу

По словам рабочих, мужчина сделал три выстрела, при этом он постоянно ругался и угрожал им.

Рабочие вызвали полицию. facebook.com/mykolaivpolice

В Николаеве полиция задержала 58-летнего хулигана, который устроил стрельбу на улице Космонавтов.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, житель одной из квартир вышел на свой балкон и начал стреляли в мужчин, которые ремонтировали крышу, из-за их отказа прекратить ремонтные работы.

По словам рабочих, мужчина сделал три выстрела, при этом он постоянно ругался и угрожал им.

Выяснив откуда стрелял правонарушитель, прибывшие на место происшествия патрульные направились к нему. Дверь им открыл 58-летний мужчина и пригласил их войти. Оказалось, что хозяин квартиры пьян. Пистолет, из которого он стрелял, нашли в шкафу, гильза валялась на полу.

Напомним, 19 сентября в Киеве четверо неизвестных в балаклавах стреляли из травматического оружия в мужчину, который ремонтировал свой автомобиль в гараже.