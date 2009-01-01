В ОБСЕ обвинили боевиков ЛНР: закладывают противотанковые мины в нарушение договоренностей

Члены патруля СММ увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу.

Боевики ЛНР закладывают противотанковые мины Фото: mil.gov.ua

На оккупированном Донбассе боевики заминировали дорогу возле блокпоста недалеко от Первомайска (ОРЛО) в нарушение Рамочного решения о разведении сил и средств.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 2 июня.

Cообщается, что утром 1 июня на блокпосте, расположенном в 800 м к северу от подконтрольного так называемой ЛНР. Первомайска (58 км к западу от Луганска), наблюдатели увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу, а также трех невооруженных членов ЛНР, которые копали окоп вдоль дороги. Во второй половине дня они увидели две траншеи, которые сходились к середине дороги. Между ними остался проезд шириной примерно 2 м.

"Двое вооруженных членов ЛНР отодвинули деревянную доску с размещенными на ней 5 противотанковыми минами от каждой траншеи и таким образом позволили проехать автомобилям СММ", — говорится в отчете.

2 июня на этом же блокпосте члены патруля СММ увидели три заграждения, которые частично перекрывали дорогу. Вдоль двух заграждений возле каждой траншеи была деревянная доска с размещенными на ней 6 противотанковыми минами ТМ-62.

"Двое присутствующих там российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сфотографировали эти ограждения, а также напомнили члену ЛНР на блокпосте о том, что закладки противотанковых мин являются нарушением Рамочного решения о разведении сил и средств. По словам одного из офицеров, до утра 3 июня эти мины будут изъяты", — отметили в СММ ОБСЕ.

В отчете также сообщается, что на блокпосте в 3 км на север от Первомайска патрулю СММ не удалось проехать, так как дорога была частично перекрыта тремя новыми заграждениями. Вооруженные члены "ЛНР" не позволили наблюдателям сфотографировать эти заграждения.

Напомним, ранее сообщалось, что под Снежным подорвались три боевика.