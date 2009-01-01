В ОБСЕ рассказали о трагедии в Донецке: погиб ребенок, есть раненые

По предварительным данным, в городе произошел инцидент с невзорвавшимся сразу снарядом.
Об этом говорится на странице в Facebook Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
В сообщении отмечается, что трагедия случилась в Петровском районе города.
"… по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с невзорвавшимся снарядом", — добавили в Организации.
Ранее сообщалось, что под Донецком — в районе поселка Пески — террористы обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить в атаках украинских воинов. Узнать больше о случившемся можно здесь.