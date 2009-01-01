В Одессе "коктейлями Молотова" забросали зал игровых автоматов, опубликованы фото и видео

По предварительной информации, "Суперлото" подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью.

odessa1.com В центре Одессы "коктейлями Молотова" забросали зал игровых автоматов. Во время тушения пожара были эвакуированы 25 жильцов дома, из которых 5 — дети.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Одесской области, 1 марта в 22.04 в Службу спасения "101" м. Одеса поступило сообщение о возгорании в помещении на первом этаже трехэтажного здания по адресу ул. Тираспольская, 37.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит помещение "Лото-маркет" на первом этаже трехэтажного жилого дома и существует угроза распространения огня на второй и третий этажи.

В результате пожара огнем повреждено имущество в помещении "Лото-маркет" и частично в одной из квартир на втором этаже.

Полсотни спасателей ликвидировали пожар почти в полночь. И официально заявили, что это был поджог. Неизвестных поджигателей разыскивают. Причина пожара — устанавливается.

По предварительной информации, "Суперлото" подожгли с помощью бутылки с зажигательной смесью, пишет odessa.report.

Напомним, в ноябре 2016 года в помещение торгового заведения "Лотомаркет" мужчина бросил бутылку с горючим веществом и быстро скрылся с места происшествия.

фото; видео: Вся Одесса на Odessa1.com; odesa.dsns.gov.ua