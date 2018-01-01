В Одессе мужчина устроил пальбу из окна по прохожим: фото, видео

Оружие у 33-летнего нарушителя изъяли прибывшие на место полицейские.

В Одессе на улице Гайдара нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья по прохожим и автомобилям из окна своего жилья.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по Одесской области.

Согласно обнародованным данным, в результате инцидента пострадавших нет. По словам очевидцев, мужчина из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья пытался "поцелить" в людей, однако попал в дерево и автомобили.

Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято прибывшей на место следственно-оперативной группой.

Правонарушитель был доставлен в отделение полиции.

Напомним, ранее под Киевом бывший боец АТО устроил стрельбу из автомата.