В Одессе на лидера автомайдана напали с ножом

Виталий Устименко получил ранение бедра.
Он вышел из здания местного телевидения, где работает ведущим, но не успел сделать и пары шагов, как на него набросились двое парней.
Неизвестные сбили Устименко с ног, начали его бить, а потом проткнули ножом. В сюжете ТСН говорится, что он получил ранение бедра, хотя, судя по кадрам – скорее ягодицы.
Первую помощь ему оказал прохожий.
При этом сами нападавшие успели сбежать, их разыскивает полиция.
Отмечается, что Устименко завсегдатай акций против застройки центра Одессы. На днях он вошел в состав общественного совета НАБУ, который расследует обвинения мэра Геннадия Труханова в разворовывании средств.
Напомним, 24 мая в Одессе уже было совершено нападение на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.
Позже стало известно имя нападавшего. Это гражданин Украины казахского происхождения, проживающий в Черноморске Одесской области.
В Нацполиции сообщили основные версии инцидента, среди которых хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт.
Впоследствии Стерненко заявил о том, что нож, которым он убил напавшего на него мужчину, он отобрал у жертвы.
26 мая Стерненко заявил, что подозреваемого в нападении на него мужчину отпустили из-под ареста.
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