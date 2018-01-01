В Одессе на улице нашли мертвой россиянку, фото с места происшествия

Сожитель женщины считает, что она могла умереть от передозировки наркотиками.

В Одессе умерла гражданка России odessa.online

В понедельник вечером, 5 марта, в Одессе на улице Генерала Петрова мужчина нашел мертвой свою сожительницу — гражданку России.

Тело женщины находилось недалеко от одного из тренажерных клубов областного центра, где сожительница назначила ему встречу, рассказал мужчина корреспонденту Odessa Online.

По мнению собеседника издания, она могла умереть от передозировки наркотиками. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В Одессе умерла гражданка России odessa.online

Ранее сообщалось, что в Одессе в конце февраля нашли обезглавленной молодую девушку-предпринимателя. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. СМИ узнали, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов города.