В Одессе накрыли банду грабителей. Похитили ценности из авто инкассаторов, опубликованы фото и видео

Злоумышленники — уроженцы разных сел Одесской области в возрасте от 19 до 39 лет — вступили в преступный сговор и распределили между собой роли.

В Одессе накрыли банду грабителей od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители разоблачили группу злоумышленников в составе 5 человек, которые ограбили инкассаторский автомобиль, похитив из него имущество на сумму 300 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как отмечают в полиции, в состав группы входил охранник инкассаторской фирмы, который перевозил похищенные ценности.

"Установлено, что злоумышленники — уроженцы разных сел Одесской области в возрасте от 19 до 39 лет — вступили в преступный сговор и распределили между собой роли. Реализуя свой преступный умысел, мужчины на автомобиле ВАЗ приехали в Одессу. Остановившись на ул. Космонавтов, трое из них вышли из транспортного средства и направились к автомобилю инкассации охранно-юридической фирмы. За рулем инкассаторского автомобиля находился их подельник — охранник указанной фирмы, который заранее сообщил о месте своего пребывания и ожидал соучастников", — говорится в сообщении.

Сымитировав применение насилия в отношении охранника, злоумышленники открыто похитили сумку с ювелирными изделиями и денежными средствами в сумме 200 тыс. грн, которая находилась на заднем сидении автомобиля охранной фирмы. Вместе с похищенным имуществом правонарушители сели в свое транспортное средство, где их ждали еще двое соучастников, и скрылись с места преступления. Охранник фирмы, выполняя отведенную ему роль — введение в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, остался на месте дожидаться полицейских.

Ущерб, нанесенный ломбарду, составил 300 тыс. грн. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, полиция Мукачево предотвратила нападение на инкассаторов в центре города.

Фото: od.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Одещини.