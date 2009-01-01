В Одессе накрыли банду иностранцев, похитивших золото и 2,5 миллиона, опубликованы фото

Задержаны с поличным пятеро мужчин, подозреваемые в совершении кражи из офиса одесской фирмы.

В Одессе накрыли банду иностранцев od.npu.gov.ua

В пятницу, 10 февраля, в Одессе задержаны 5 иностранцев по подозрению в похищении из офиса одесской компании около 2,5 млн грн и золотых ювелирных изделий.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Оперативники областного управления уголовного розыска совместно с сотрудниками спецподразделения "КОРД" и пограничниками задержали с поличным пятерых мужчин, подозреваемых в совершении кражи из офиса одесской фирмы.

"В ходе осмотра автомобиля "Мазда", на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 3 радиостанции, мешки, предназначенные для перевозки больших сумм денег, где находились 2,394 млн грн, 2,48 тыс. долл, 635 евро, ноутбуки и золотые ювелирные изделия", - рассказали в главке.

Как добавили в ведомстве, задержаны иностранцы в возрасте 26-36 лет.

Отмечается, что эта этническая преступная группа подозревается в совершении разбойных нападений на банки и офисы.

Начато уголовное производство по ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Всем правонарушителям уже избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Проверяется их причастность к совершению разбойных нападений на банковские учреждения.

Напомним, на Харьковщине накрыли банду похитителей людей.

Фото: od.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Одещини.