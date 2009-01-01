В Одессе неизвестные подожгли Lexus с валютчиком внутри

Бизнесмена убили, а потом посадили в его авто и подожгли.

Бизнесмена подожгли в авто. фото: dumskaya.net

В Одессе на Даче Ковалевского неизвестные подожгли автомобиль Lexus GS. В салоне обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел во второй половине дня 15 февраля. На месте работали сотрудники ГСЧС и полиции, пишет Думская.

Журналист Рада Мейер со ссылкой на свои источники сообщает в Facebook, что погибший занимался валютными операциями.

"Как мне стало известно, мужчину убили, а потом посадили в его авто и подожгли", — добавила она.

Напомним, 23 января, в Одессе произошло очередное жуткое убийство, жертвами которого стали три человека.

Фото: dumskaya.net; pushkinska.net