В Одессе неизвестные в балаклавах и "брониках" устроили стрельбу: фото

Инцидент произошел в Киевском районе Южной Пальмиры.

Одесские полицейские задержали группу лиц в балаклавах и бронежилетах, устроившую серьезную перестрелку на крытой автостоянке в Киевском районе Одессы.

Такое сообщение во вторник, 17 апреля, опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по Одесской области.

Согласно обнародованным данынм, лица в балаклавах и бронежилетах, бегали по крыше автостоянкит и стреляли из травматического оружия, а также использовали шумовые гранаты.

В результате перетстрелке пострадали двое людей. Сейчас они госпитализированы.

Всех участники инцидента были доставлены в отделение полиции. Обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее в центре Одессы произошла спецоперация с крупномасштабной перестрелкой.