В Одессе умер подросток после неудачного селфи на крыше электрички

Рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычные фото.

В Белгород-Днестровском Одесской области в ожоговом центре скончался юный экстремал, который вместе с другом хотел сделать селфи на крыше электрички.

Об этом сообщила волонтер центра Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

Как сообщали в пресс-службе Одесской железной дороги, два подростка получили тяжелые ожоги током на крыше электрички. Рискуя жизнью, 17-летние парни хотели сделать необычные фото.

"Машинист тепловоза увидел искрение контактной сети и сообщил электромонтеру, который и нашел двоих парней в крайне тяжелом состоянии", — рассказали в ОЖД.

Ребят доставили в ожоговый центр, у одного из пострадавших медики диагностировали 15% повреждений кожи, у второго — 80%.

По словам сотрудников железной дороги, с начала года это уже третий случай, когда подростки получают травмы от удара электрическим током из-за попытки сделать селфи на крыше вагона во время движения состава.

"В прошлом году три человека погибли", — вспоминают железнодорожники.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что один из пострадавших скончался.

"Максим 17 лет (70 процентов ожогов). Он не знал, что стоящие в отстойнике поезда, остаются под напряжением. Вчера поздно вечером сердце Максима остановилось. Расскажите своим детям", — написала волонтер.

Напомним, под Киевом погиб подросток из-за селфи на поезде.