В Одессе в частном доме прогремел взрыв: есть погибшие и пострадавшие

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1 / 4 В Одессе в частном доме прогремел взрыв (odesa.dsns.gov.ua)

Взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.

В Одессе в частном доме прогремел взрыв odesa.dsns.gov.ua

В воскресенье ночью, 8 января, в Одесской области произошел взрыв в частном одноэтажном доме с последующим возгоранием.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.

"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", — отмечается в сообщении.

Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.

Сейчас устанавливается причина взрыва.

При этом стоит отметить, что в каком именно населенном пункте произошел взрыв, в ГосЧС пока не уточняют.

Напомним, в Сумах, 3 января около 20:45, в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв.

Фото: odesa.dsns.gov.ua.