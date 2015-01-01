В Одессе в частном доме прогремел взрыв: есть погибшие и пострадавшие

Взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГосЧС.
Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.
"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", — отмечается в сообщении.
Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.
Сейчас устанавливается причина взрыва.
При этом стоит отметить, что в каком именно населенном пункте произошел взрыв, в ГосЧС пока не уточняют.
Напомним, в Сумах, 3 января около 20:45, в жилом доме в одной из квартир по ул. Металлургов произошел мощный взрыв.
Фото: odesa.dsns.gov.ua.