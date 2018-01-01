В Одессе водитель на иномарке насмерть сбил женщину и устроил еще одно ДТП

Смертельная авария произошла вчера вечером, злоумышленник задержан.

В Одессе водитель на иномарке насмерть сбил женщину фото: dumskaya.net

В четверг вечером, 19 апреля, в Одессе на Ивановском мосту водитель на автомобиле Mitsubishi сбил женщину-пешехода

Авария произошла в 22:30, пострадавшая умерла от полученных травм, пишет "Думская" со ссылкой на патрульную полицию.

По данным издания, водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП, но в районе 2-й Заставы врезался в забор и был задержан.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли девять человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.