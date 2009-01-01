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В Одессе водитель с документами майора СБУ сбил мотоциклистку протаранил три авто и сбежал

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Одесса, ДТП-1 < >
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Пострадавшую мотоциклистку доставили в больницу с переломом руки и черепно-мозговой травмой. 

Одесса, ДТП-1
timer-odessa.net
В Одессе, в ночь на 17 августа, недалеко от Аркадии водитель BMW на бешеной скорости сбил мотоциклистку, затем протаранил еще три машины и скрылся с места происшествия.

Позже мужчина бросил разбитую машину в кустах. Полиция нашла в ее салоне документ, похожий на удостоверение на имя заместителя начальника отдела технического надзора майора СБУ Дмитрия Куксы, сообщает Таймер.

Одесса, ДТП-4
timer-odessa.net

Пострадавшую мотоциклистку доставили в больницу с переломом руки и черепно-мозговой травмой. 

Как пишет Думская, в Одессе зарегистрирован только один человек с таким именем — это сын учредителя одесской компании "Вивал Марин" Виктора Ивановича Куксы.

Напомним, под Одессой пьяный водитель влетел в полицейский автомобиль, в результате чего участковый получил серьезные травмы.

фото: timer-odessa.net

Теги:  
Одесса, ДТП, авария, СБУ, майор, Кукса
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