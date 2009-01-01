В Одессе задержан вор в законе "Пучура", опубликованы фото и видео

Злоумышленника уже выдворили из нашей страны.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.
В то же время он уточнил, что злоумышленник в криминальной среде был "коронован" в 25 лет.
"… находился в городе нелегально и прибыл сюда с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп барсеточников", — отметил управленец.
Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали кавказского "вора в законе" по кличке "Дато Сван". Узнать больше об инциденте можно здесь.