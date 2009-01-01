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В Одессе задержан вор в законе "Пучура", опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:32

Злоумышленника уже выдворили из нашей страны.

Одесса,вор в законе,Пучура,полиция
Задержанный злоумышленник Скриншот видео с facebook.com/Дмитрий Головин
В воскресенье, 28 мая, в Одессе задержан "вор в законе" (прозвище "Пучура"), его выдворили из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

В то же время он уточнил, что злоумышленник в криминальной среде был "коронован" в 25 лет.

"… находился в городе нелегально и прибыл сюда с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп барсеточников", — отметил управленец.

Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины задержали кавказского "вора в законе" по кличке "Дато Сван". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Одесса, вор в законе, Пучура, полиция, Головин
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