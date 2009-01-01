В Одесском СИЗО покончила с собой женщина, подозреваемая в убийстве грудного ребенка

Обстоятельства случившегося в СИЗО устанавливаются.

В Одесском следственном изоляторе женщина, которая подозревается в том, что 11 октября убила своего 4-месячного ребенка, совершила самоубийство.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе покончила жизнь самоубийством женщина, которая накануне убила своего ребенка.

По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Обстоятельства случившегося в СИЗО устанавливаются. В отделе коммуникаций отказались уточнить, каким образом произошло ЧП.

В то же время, по данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, женщина порезала вены на руках.

Как известно, 11 октября в Приморском районе Одессы задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своей дочери — задушила младенца подушкой. О случившемся в полицию сообщил супруг подозреваемой.

Прибывшие на месро происшествия правоохранители обнаружили убитого ребенка в одной из комнат квартиры, в которой живут супруги. Также в квартире находилась мать младенца, которую сразу задержали. Женщина объяснила, что после рождения ребенка чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она плохо ухаживала за дочерью. Также правоохранители установили, что накануне подозреваемая хотела совершить самоубийство, приняв большое количество снотворного. Однако это ей не удалось — таблетки не подействовали.

Ранее сообщалсоь, что в одесском СИЗО умер заключенный. Следователи говорят о самоубийстве.