В Одесской области горе-мать завернула младенца в пакет и выбросила на стройке

Малыш находится под наблюдением врачей.

Строительство, где нашли ребенка. facebook.com/gunp.odessa

В Одесской области женщина завернула в целлофановый пакет новорожденного сына и выбросила на стройке.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области, 3 августа вечером младенца обнаружил местный житель в недостроенном частном доме.

На место инцидента выехали правоохранители и врачи, которые оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение. Мальчик родился за несколько часов до его обнаружения, о чем свидетельствует наличие пуповины.

Ребонка нашли в пакете. facebook.com/gunp.odessa

Впоследствии было установлено, что роженица — 36-летняя местная жительница, которая имеет еще трех малолетних детей.

Женщина имеет еще трех малолетних детей. facebook.com/gunp.odessa

"В поле зрения правоохранителей семья раньше не попадала и на особом учете не состояла. В это время полицейские устанавливают обстоятельства и причины, побудившие женщину к такому поступку. После будет принято процессуальное решение", — говорят в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и причины, которые подтолкнули женщину к данному поступку, после чего будет принято процессуальное решение. Малыш находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Ровно патрульные спасли младенца из оставленного на жаре закрытого авто.