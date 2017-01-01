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В Одесской области из гранатомета разнесли кафе, фото

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Одесса, стрельба < >
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В результате выстрела разрушена стена здания, пострадавших нет.

Одесса, стрельба
od.npu.gov.ua
В Одесской области в городе Белгороде-Днестровский неизвестный выстрелил из гранатомета в кафе. В результате выстрела разрушена стена здания, пострадавших нет.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 2.05 в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный из огнестрельного оружия осуществил выстрел в здание заведения общественного питания.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции, руководство областного главка, работники кинологической и взрывотехнической служб.

"Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", — сообщили в управлении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа.  

Напомним, в Одессе правоохранители задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию, 
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Одесса, стрельба, гранатомет, ОРПГ, кафе, Белгород-Днестровский
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