В Одесской области кикбоксеры жестоко избили журналиста, нападавшие задержаны

Нападавшие являются жителями Черноморска.

В Одесской области жестоко избили журналиста pravdand.com

В Овидиопольском районе Одесской области трое мужчин напали на редактора издания "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.

Об этом сообщил сам журналист на сайте pravdand.com.

"Подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами. Получив первый удар в голову, начал обороняться, в результате чего один из нападавших потерял ключи от своего автомобиля, что и позволило установить преступников очень быстро — спасибо, наша овидиопольская полиция сработала быстро", — говорится в сообщении Варшанидзе.

Он уточнил, что нападавшие являются жителями Черноморска, по предварительным данным, это спортсмены одного из спортивных кикбоксерских клубов. На данный момент все трое установлены и задержаны.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников Овидиопольского отдела полиции личности трех злоумышленников установлены. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции. Проводятся первоочередные следственные действия", — сообщили в ГУ НП Одесской области, сообщает УНИАН.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно иностранец жестоко избил участника АТО.

Фото: pravdand.com.

Видео: Pravda ND.