В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Одесской области военнослужащий Измаильского пограничного отряда погиб от переохлаждения на участке дороги Килия-Шевченково.

Об этом сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"Печальная новость...От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 1995 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам", — написал он.

По его словам, тело 21-летнего пограничника обнаружили в районе бывшего кирпичного завода в 1,5 километрах от Шевченково.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним ранее сообщалось, что на Львовщине и в Ивано-Франковской области за сутки, 8 января, от переохлаждения умерли четыре человека, еще семь госпитализированы в больницы.