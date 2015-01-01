В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Об этом сообщил глава Килийского районного совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.
"Печальная новость...От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 1995 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам", — написал он.
По его словам, тело 21-летнего пограничника обнаружили в районе бывшего кирпичного завода в 1,5 километрах от Шевченково.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним ранее сообщалось, что на Львовщине и в Ивано-Франковской области за сутки, 8 января, от переохлаждения умерли четыре человека, еще семь госпитализированы в больницы.