В Одесской области поймали педофила. Изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку

Преступление произошло днем 25 августа.

В Одесской области поймали педофила фото: bessarabiainform.com

Одесской области сегодня задержан подозреваемый в изнасиловании и попытке убийства 11-летней жительницы села Десантное Килийского района.

Об этом рассказал начальник Килийского отделения полиции Юрий Мелованов, сообщает "БессарабииINFORM".

Отмечается, что задержанным оказался 39-летний мужчина. Он подозревается в изнасиловании 11-летней девочки, жительницы села Десантное Килийского района.

Преступление произошло днем 25 августа. Во время отсутствия дома бывшей гражданской супруги, жительницы Десантного, злоумышленник связал ее 11-летнюю дочь и изнасиловал, после чего предпринял попытку задушить. К счастью, девочка осталась жива, хоть и получила травмы. Сам насильник подался в бега.

На его поиски было брошено все возможные силы полиции Килийского района, а также привлечена помощь Нацгвардии и пограничников.

По словам Мелованова, насильника-педофила искали днем и ночью в округах сел Десантного, Новониколаевки, Мирного, Дмитровки, Трудового. Кроме этого, ориентировка на розыск преступника была разослана далеко за пределы Килийского района.

На четвертый день поиска, 29 августа, поступила информация, что подозреваемый находится в районе села Кирнички Измаильского района. На вызов отправились сотрудники измаильской полиции, где провели операцию по задержанию преступника, после чего передали его килийским коллегам. Преступник сознался в содеянном.

В день задержания Килийский районный суд избрал для подозреваемого меру пресечения сроком на 2 месяца. На сегодняшний день злоумышленник находится под стражей.

За совершение особо тяжкого преступления согласно ч.4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование малолетней) насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, на Киевщине арестован бывший зэк, изнасиловавший 12-летнюю девочку.

Фото: bessarabiainform.com.