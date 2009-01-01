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В Одесской области СБУ перекрыла канал контрабанды экстази

Сегодня, 20:37

Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте.

Экстази, Одесса
СБУ перекрыла канал контрабанды экстази Пресс-центр СБУ
Служба безопасности Украины в Одесской области ликвидировала канал контрабанды экстази из Европы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Двое местных жителей получали психотроп МДМА по почте и сбывали его в развлекательных заведениях региона. Сотрудники СБУ задокументировали получение наркодельцами нескольких почтовых отправлений с 500 таблетками экстази и задержали злоумышленников во время получения очередной посылки", — сообщает ведомство.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Задержанным сообщили о подозрении.

Экстази, Одесса
Пресс-центр СБУ

Напомним, ранее на Ровенщине накрыли банду торговцев наркотиками.

Фото: СБУ.

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Наркотики, Одесса, экстази, контрабанда
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