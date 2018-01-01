"В окоп прилетело": смерть террориста Мамая оказалась заснята на видео

Момент его гибели попал на видео, которое обнародовал кремлевский пропагандистский канал "Россия 1".

На Донбассе погиб боевик "Мамай". Скриншот с facebook.com/zaharprilepin

Вечером 17 мая в промзоне Авдеевки Донецкой области командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России убит Олег Мамиев по прозвищу "Мамай" . Он получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Момент его гибели попал на видео, которое обнародовал кремлевский пропагандистский канал "Россия 1".

На кадрах российских журналистов слышно, как ведется огонь по позициям боевиков. Затем один из террористов сообщает: "В окоп прилетело". Почти тут же на вопрос, все ли целы, ему сообщают, что "комбат" ранен.

После этого раненного боевика увезли на машине.

Ранее пособник боевиков, российский писатель Захар Прилепин сообщил, что в промзоне Авдеевки Донецкой области был уничтожен Олег Мамиев, с ним попрощаются в "ДНР", а похороны пройдут в Северной Осетии.

Напомним, в Украине успешно завершились испытания ракетного комплекса "Скиф", опубликованы фото и видео. "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей.

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