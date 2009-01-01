В питерском аэропорту под пассажирами провалился трап, ребенок находится в реанимации

Инцидент случился вчера вечером в "Пулково".

Самолет и трап, иллюмтрация Скриншот видео с youtube.com

В четверг вечером, 28 сентября, в"Пулково" (находится в Санкт-Петербурге) при выходе пассажиров из самолета провалилась секция трапа между бортом и лестницей, с высоты более трех метров упали женщина и годовалая девочка, ребенку сделали операцию.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы компании, управляющей аэропортом, и медиков.

В то же время агентство уточнило, что после операции девочка остается в реанимации в тяжелом состоянии.

"… пострадавшая поступила (в детскую горбольницу №19 им. Раухфуса — Ред.) с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга", — сказал представитель медучреждения. Ее мать находится на амбулаторном лечении.

По факту случившегося в аэропорту начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК России, говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета страны.

Напомним, в начале августа в Чечне на окраине станицы Червленная легкомоторный самолет при попытке взлета на автодороге столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине, пострадал пилот.

Видео: Fontanka Ru