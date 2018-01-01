В полиции обнародовали детали убийства российского журналиста Бабченко

Супруга погибшего рассказала, что во время инцидента находилась в ванной.
"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - сказал он в комментарии "Украинской правде".
Напомним, ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил о гибели в Днепровском районе столицы гражданина России, который является ведущим одного из телеканалов.
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