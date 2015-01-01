Боевики расстреливали Красногоровку, тяжело ранен человек

Террористы били по городу из минометов, отметил Аброськин.

Скорая помощь, иллюстрация

В среду, 11 января, поздно вечеромрасстреливали жилой сектор Красногоровки Донецкой области, тяжело ранен человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

В то же время он уточнил, что террористы начали атаковать город в 23 часа.

"В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова получил тяжелое ранение мужчина 1950 года рождения", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 января возле Тарамчука Донецкой области (находится под захваченным Докучаевском) позиции украинских военных атаковали диверсанты противника, наши бойцы отразили нападение врага за считанные минуты.