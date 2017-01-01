В полиции раскрыли, кто взорвал гранату в Бердянске и погиб

Жизни одного из трех пострадавших копов ничего не угрожает, сказал начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Возможно, злоумышленник взорвал гранату Ф-1 фото: mvs.gov.ua

В Бердянске Запорожской области взорвал гранату и погиб ранее судимый житель города, 1987 года рождения.

Двум из трех пострадавших в результате взрыва полицейским понадобилась операция, рассказал начальник ГУ Нацполиции в регионе Олег Золотоноша "112 Украина", пишет УНИАН.

"… сегодня (22 декабря — Ред.) около 09:30 сотрудники уголовного розыска Бердянского горотдела полиции, два старших лейтенанта и лейтенант полиции, проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению имущественных преступлений на территории… Бердянска", — отметил собеседник.

По его словам, копы "заметили подозрительный автомобиль, в котором находилось несколько человек", "данные граждане были причастны к ряду краж на территории Бердянска".

"Когда сотрудники приблизились к автомобилю, один гражданин, каким оказался житель Бердянска, 1987 года рождения, начал от них скрываться", — сказал собеседник и добавил, что после того, как правоохранители приблизились к человеку, он достал гранату, предварительно, Ф-1, и взорвал.

Золотоноша сообщил, что одному из пострадавших полицейских оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает, еще одного — уже прооперировали, а третьему проводят операцию.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев написал, что 22 января в Бердянске "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб, трое сотрудников полиции получили тяжелые осколочные ранения.