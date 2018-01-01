В полиции раскрыли новые подробности нападения на атошника в Киеве: фото с места происшествия

Правоохранители считают, что случившееся является хулиганством.

В полиции Киева сообщили новые подробности нападения на участника АТО kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева участника антитеррористической операции на Донбассе сначала ударили в спину, когда он повернулся, то увидел трех парней и двух девушек в масках.

Злоумышленники набросились на атошника, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

"Вчера (2 мая — Ред.) около 20 часов в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка", — отметили в ведомстве.

В полиции Киева сообщили новые подробности нападения на участника АТО kyiv.npu.gov.ua

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На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители внесли сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, нападавших разыскивают.

В полиции Киева сообщили новые подробности нападения на участника АТО kyiv.npu.gov.ua

Ранее в Сети появилась информация, что на Подоле в Киеве группа неизвестных в масках напала на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту (защитников объекта называют "киборгами"), боец попал в больницу.

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