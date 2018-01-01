В полиции раскрыли подробности убийства депутата в Черкассах: фото с места преступления

Злоумышленник закрылся в здании и не выдвигал никаких требований, сказал глава Нацполиции.
Нападавший закрылся в здании, не выдвигая никаких требований, после выстрелов, прозвучавших в помещении, правоохранители приступили к активным действиям, рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев, говорится на сайте ведомства.
В ВО "Батьківщина" подтвердили, что погибшим является депутат Черкасского облсовета от политсилы, экс-заместитель городского главы Черкасс Сергей Гура.
По данным главы Нацполиции, во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. Задержанный находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.
Полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Ранее СМИ писали, что 24 мая в офисное помещение Сергея Гуры зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба, депутат погиб, а нападавший пострадал и был госпитализирован. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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