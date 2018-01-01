В полиции рассказали, на чем прокололся киллер Олешко-Сармата

На данном этапе полиция выясняет мотив преступления и пытается определить возможных соучастников.

Этого мужчину подозревают в убийстве Олешко. Facebook.com/Юрий Бутусов

Мужчину, которого подозревают в убийстве ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко в Бердянске, выдала борода.

"Преступники после убийства Виталия сменили машину и думали, что их не смогут установить и задержать. Однако киллер не догадался сбрить свою бороду, которая и была указана в ориентировке всем постам полиции как особая примета", – сообщил нардеп Антон Геращенко у себя в Facebook.

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На данном этапе, по его словам, полиция выясняет мотив преступления и пытается определить возможных соучастников.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Позднее полиция обнаружила и задержала человека, убившего Виталия Олешко.

Позднее друг убитого активиста Олешко рассказал об угрозах и моменте убийства. По его словам, у "Сармата" было немало врагов на обеих сторонах фронта, каждый из которых мог устроить это покушение.

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