В полиции считают убийство Окуевой заказным

Состояние здоровья Осмаева удовлетворительное, сказал Жукович.

Место преступления, иллюстрация Reuters

Пресс-секретарь Национальной полиции Киевской областизаявил, что правоохранители считают убийство чеченского добровольца сил АТОзаказным.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, состояние здоровья мужа погибшей — Адама Осмаева — удовлетворительное.

"… уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 — расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", — отметил собеседник.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена". Узнать больше об инциденте можно здесь.