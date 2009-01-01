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В полиции считают убийство Окуевой заказным

Сегодня, 09:55

Состояние здоровья Осмаева удовлетворительное, сказал Жукович.

убийство, АТО, доброволец, Окуева
Место преступления, иллюстрация Reuters
Пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что правоохранители считают убийство чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой заказным.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, состояние здоровья мужа погибшей — Адама Осмаева — удовлетворительное.

"… уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 — расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", — отметил собеседник.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Киев, убийство, АТО, доброволец, Окуева, Осмаев, полиция, Жукович
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