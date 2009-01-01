В Полтаве на судью напали "классические титушки"

Гольник от злоумышленников защищал муж, сейчас ему тяжело ходить.
По словам служительницы Фемиды, инцидент произошел вчера вечером — 22 ноября — возле Мемориала Солдатской славы.
Позже Гольник рассказала "Громадському", что ее атаковали "классические титушки".
"Удар был не прямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить", — отметила судья.
Напомним, 22 октября в селе Хащованя Сколевского района Львовской области возле комплекса отдыха избили нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, приехавшего на встречу с избирателями. Узнать больше об инциденте можно здесь.