Сегодня, 08:17 RSS

В Полтаве на судью напали "классические титушки"

Сегодня, 07:35

Гольник от злоумышленников защищал муж, сейчас ему тяжело ходить.

Полтава,судья,нападение,Гольник
Лариса Гольник facebook.com/LarysaGolnyk
Судья из Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник сообщила, что на нее напали в городе, говорится на странице пострадавшей в Facebook.

По словам служительницы Фемиды, инцидент произошел вчера вечером — 22 ноября — возле Мемориала Солдатской славы.

Позже Гольник рассказала "Громадському", что ее атаковали "классические титушки". 

"Удар был не прямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить", — отметила судья.

Напомним, 22 октября в селе Хащованя Сколевского района Львовской области возле комплекса отдыха избили нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, приехавшего на встречу с избирателями. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Теги:  
Полтава, судья, нападение, Гольник
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...