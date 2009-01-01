В Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя

Инспектор требовал и получил 6 тысяч долларов от полтавчанки за закрытие уголовного производства за якобы фальсификацию документов.

В Полтаве на взятке задержали полицейского novosti-ukrainy.com

В среду, 14 марта, в Полтаве сегодня работники управления внутренней безопасности, Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством прокуратуры области при содействии руководства Главного управления Нацполиции области, задержали инспектора сектора превенции Полтавского отдела полиции за получение неправомерной выгоды.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Полтавской области.

По их данным, инспектор требовал и получил 6 тысяч долларов от полтавчанки за закрытие уголовного производства за якобы фальсификацию документов.

Правоохранители задержали его в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Инспектору объявлено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове начальник СИЗО погорел на взятке от подследственного.