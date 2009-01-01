В Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя

Инспектор требовал и получил 6 тысяч долларов от полтавчанки за закрытие уголовного производства за якобы фальсификацию документов.
Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Полтавской области.
По их данным, инспектор требовал и получил 6 тысяч долларов от полтавчанки за закрытие уголовного производства за якобы фальсификацию документов.
Правоохранители задержали его в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.
Инспектору объявлено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, во Львове начальник СИЗО погорел на взятке от подследственного.