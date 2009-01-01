В Попасной задержан пособник боевиков, завербованный "офицером разведки" ЛНР: фото и видео

Злоумышленника обезвредили в его доме, отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Попасной Луганской области правоохранители задержали местного жителя-пособника, которого завербовал "офицер разведки" одной из банд псевдореспублики.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника обезвредили в его собственном доме, во время обыска найдены килограмм тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с отмеченными им позициями украинских военных.

"Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации ЛНР. По указанию куратора человек передавал боевикам информацию о дислокации, перемещении личного состава и техники сил антитеррористической операции", — отметили в спецслужбе.

Начато производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса, мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ предотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированных "министерством госбезопасности" самопровозглашенной ДНР под кураторством спецслужб России.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України