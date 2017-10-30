В разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов

Наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на Приморском направлении.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.
По его данным, потери российских оккупантов и местных боевиков за прошедшую неделю составили 36 человек, из которых 12 — безвозвратные.
"Наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на Приморском направлении", — добавил Лысенко.
Напомним, с 14 по 21 октября на Донбассе были уничтожены 13 оккупантов, еще 18 получили ранения.
Видео: Ukraine Crisis Media Center.