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В разведке назвали вражеские потери в зоне АТО. За неделю ранены и убиты 36 оккупантов

Сегодня, 14:55

Наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на Приморском направлении.

Безымянная могила террориста, Донецк-2
Могилы боевиков на Донбассе Reuters
На территории временно оккупированного Донбасса российские оккупационные войска продолжают нести потери.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Миноборонысообщает пресс-служба МО.

По его данным, потери российских оккупантов и местных боевиков за прошедшую неделю составили 36 человек, из которых 12 — безвозвратные.

"Наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на Приморском направлении", — добавил Лысенко.

Напомним, с 14 по 21 октября на Донбассе были уничтожены 13 оккупантов, еще 18 получили ранения.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.

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ГУР, разведка, Донбасс, АТО, боевики, оккупанты, раненые, уничтоженные
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