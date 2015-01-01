В результате двух ДТП на Запорожье погибли пять человек

ДТП произошло на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи города Степногорск.

На Запорожье в ДТП погибли пять человек Главред

В субботу утром, 24 декабря, на территории Запорожской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с тяжелыми последствиями.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи города Степногорск. Из-а сложных погодных условий на автодороге столкнулись "Ланос" и "Нексия". В результате столкновения пассажир и водитель "Ланоса" погибли.

А в 09.49 на автодороге "Васильевка- Бердянск" произошло еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля "Москвич" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате погибли трое несовершеннолетних, находившихся в легковушке, а её водитель получил тяжелые травмы.

На местах обоих ДТП работают следственно-оперативные группы, устанавливая все обстоятельства трагедий.

Напомним, в Тернопольской области женщина погибла во время дорожно-транспортного происшествия.