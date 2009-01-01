В результате пожара на Киевщине в жилом доме погибли два человека

В результате пожара огнем было уничтожено 1,5 кв. м пола и матрас кровати. К сожалению, не обошлось и без жертв.

В результате пожара на Киевщине погибли два человека Світ 24

В пятницу вечером, 10 февраля, в Василькове Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, трагедия произошла вчера вечером по улице Лермонтова.

На место происшествия было направлено два пожарных отделения. По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома.

Примерно за полчаса пожар ликвидировали. В результате пожара огнем было уничтожено 1,5 кв. м пола и матрас кровати. К сожалению, не обошлось и без жертв.

"Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела двух погибших хозяев квартиры, 1966 и 1973 годов рождения", — подчеркивается в сообщении.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается соответствующими органами.

Напомним, в Киеве в районе улицы Марка Черемшины произошел сильный пожар.