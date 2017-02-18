В результате пожара в воинской части на Сумщине есть погибшие и пострадавшие

В настоящее время пожар локализован.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
"В настоящее время пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь", — отмечается в сообщении.
В Минобороны добавили, что с целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на месте происшествия работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Назначено служебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине горел дом, погибли два человека.