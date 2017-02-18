В результате пожара в воинской части на Сумщине есть погибшие и пострадавшие

В настоящее время пожар локализован.

На Сумщине в результате пожара есть погибшие Світ 24

В субботу, 18 февраля, двое военнослужащих погибли, еще один пострадал в результате пожара, произошедшего в 12.44 в расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона в Сумской области

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В настоящее время пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь", — отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что с целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на месте происшествия работает комиссия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Назначено служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине горел дом, погибли два человека.