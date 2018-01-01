В РФ беременная школьница из ревности пытала, брила и насиловала душевой лейкой девушку

Невероятное по своей жестокости преступление произошло в российской глубинке - городе Губаха, Пермский край.

Та самая беременная зачинщица Соцсети

В городе Губаха (Пермский край, Россия) 17-летняя беременная школьница с тремя подругами-сообщницами изнасиловали другую школьницу душевой лейкой, избили и побрили наголо.

Соответствующее сообщение опубликовали местные СМИ со ссылкой на собственные источники в региональной прокуратуре. Согласно имеющимся данным, на школьницу напали в ее собственном доме. Сперва юные садистски ее избили. Затем сбрили ей волосы и облили зеленкой. Далее злоумышленницы принудили несчастную удовлетворять себя оральным способом и поочередно помочились на нее. В заключении своих издевательств они затащили школьницу в ванную и изнасиловали ее душевой лейкой с текущей оттуда горячей водой.

Вдобавок они малолетние преступницы забрали ценные вещи из дома жертвы и быстро скрылись с места преступления.

Пострадавшая из последних сил сумела вызвать бригаду скорой помощи. Согласно предварительному диагнозу медиков, из-за полученных повреждений репродуктивной системы школьница никогда не сможет зачать ребенка.

Всех подозреваемых полиция задержала по "горячим следам". По информации журналистов, преступление, скорее всего, было совершено на почве ревности. Пострадавшая ранее "увела" у зачинщицы парня и отца ее будущего ребенка.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в России коммерсанта изнасиловали и убили в СИЗО.

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