В России иномарка влетела в грузовик, погибли украинцы — СМИ

Авария произошла сегодня рано утром в Новгородской области.

Последствия аварии gibdd.ru

В четверг рано утром, 25 мая, возле российской деревни Первомайское Новгородской области иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком, погиб водитель и пять пассажиров.

Об этом говорится на сайте местной государственной автоинспекции.

По данным РИА Новости, которое опирается на сведения источника в экстренных службах, авария произошла на федеральной автотрассе "М10", погибли шесть украинцев.

"Renault Trafic, двигаясь со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum", — отметили в госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и пять пассажиров (мужчины 1967, 1984, 1998 и 1994 годов рождения) первого авто скончались на месте происшествия. Причины аварии и ее обстоятельства устанавливаются.

Фото: gibdd.ru