В России иномарка влетела в грузовик, погибли украинцы — СМИ

Авария произошла сегодня рано утром в Новгородской области.
Об этом говорится на сайте местной государственной автоинспекции.
По данным РИА Новости, которое опирается на сведения источника в экстренных службах, авария произошла на федеральной автотрассе "М10", погибли шесть украинцев.
"Renault Trafic, двигаясь со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum", — отметили в госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель и пять пассажиров (мужчины 1967, 1984, 1998 и 1994 годов рождения) первого авто скончались на месте происшествия. Причины аварии и ее обстоятельства устанавливаются.
Фото: gibdd.ru