В России воры-гурманы украли из кафе 50 килограммов пельменей: видео

Шеф-повар заведения отметил, что после инкассации денег в кассе не было.
О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который надеется, что опубликованное в YouTube видео поможет поймать грабителей.
"В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями - они все выгребли", — заявил шеф-повар.
По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов свежих пельменей, которые были налеплены на предстоящие выходные, когда в кафе наблюдается наплыв клиентов.
"Как раз к пятнице подготавливались", - уточнил он.
Сумму нанесенного ущерба устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники кафе в результате ограбления не пострадали.
Пользователи соцсетей восприняли новость с юмором и активно ее комментировали.
Не обошлось и без взаимных обвинений между украинцами и россиянами.
Напомним, ранее в Киеве злоумышленник проник в помещение детского сада, украл игрушки, книги, телевизор, продукты питания и даже моющие средства. Вора на месте преступления задержали правоохранители.