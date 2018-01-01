В России воры-гурманы украли из кафе 50 килограммов пельменей: видео

Шеф-повар заведения отметил, что после инкассации денег в кассе не было.

Кафе "Замес" лишилось партии пельменей, заготовленных к выходным. Фото: Instagram/Кафе "Замес"

В российском городе Екатеринбурге неизвестные злоумышленники в масках поздно вечером ограбили кафе "Замес", из которого унесли около 50 килограммов домашних пельменей.

О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который надеется, что опубликованное в YouTube видео поможет поймать грабителей.

"В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями - они все выгребли", — заявил шеф-повар.

По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов свежих пельменей, которые были налеплены на предстоящие выходные, когда в кафе наблюдается наплыв клиентов.

"Как раз к пятнице подготавливались", - уточнил он.

Сумму нанесенного ущерба устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники кафе в результате ограбления не пострадали.

Пользователи соцсетей восприняли новость с юмором и активно ее комментировали.

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