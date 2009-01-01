В России задержан скандальный экс-глава "Нафтогаза" — СМИ

Бывший чиновник, возможно, находится под старжей.

Игорь Бакай УНИАН

В Москве задержан скандальный бывший начальник Государственного управления делами и экс-глава НАК "Нафтогаз-Украины" Игорь Бакай, его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные собственных источников.

По данным собеседников издания, вместе с подозреваемым были обезврежены его бухгалтер и помощник, но сегодня — 31 октября — их отпустили из следственного изолятора, а он остался под стражей.

"На него есть 10 заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов… в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой, и постоянно занимал деньги у знакомых", — говорится в статье.