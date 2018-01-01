В российской школе девочка устроила стрельбу из пневмата, есть пострадавшие

Оружие, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу, отметили в МВД.

В России девочка в школе открыла огонь из пневмата "Зеркало недели"

В среду утром, 21 марта, в городе Шадринск Курганской области Российской Федерации в школе №15 девочка устроила стрельбу из пневматического пистолета, по предварительным данным, пострадали семь учеников.

Предварительно, одного из пострадавших увезла скорая помощь, рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"… во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса", — отметило агентство.

После стрельбы в школе работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала причины произошедшего. "Образовательное учреждение работает в штатном режиме", — подчеркнули в МВД.

Напомним, 19 января в столице российской Республики Бурятия — городе Улан-Удэ — в одной из школ, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", ученик с топором напал на школьников, а потом при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег класс. В результате атаки пострадали трое детей и учитель, подозреваемого задержали.